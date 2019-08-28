الآثار: العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف وزير الآثار أن د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وافق علي تشكيل لجنة عليا برئاسته، تضم وزراء الآثار والسياحة والثقافة والخارجية واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، ومدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وممثلين عن الجهات الأمنية كلها.





وقال وزير الآثار لـ"صدي البلد": مهمة اللجنة وضع تصور متكامل لحفل افتتاح المتحف الكبير في الربع الأخير من 2020، خاصة أن العالم كله ينتظر المتحف وحفل افتتاحه، ونحن بالفعل نعد لحفلة كبيرة وأمامنا نحو 14-16 شهرًا لذلك نعمل ونسابق الزمن،وتقرر تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة العليا.





وأوضح أن اللجنة التنفيذية ستبحث وتتفاوض مع الشركات العالمية والمصرية الكبري ذات الخبرة في تنظيم الفعاليات الكبري، وستقدم للشركات تصورنا عن الحفل، ولن يكون يوما واحدا فقط بل سيكون ممتدا لفترة زمنية ربما أكثر من أسبوع، ووافقت اللجنة العليا علي ذلك، وبعد التوصل للقائمة النهائية للشركات وعروضها، سيتم إختيار الأفضل منها بناء علي القواعد القانونية والفنية.





وقال وزير الآثار إن وزارة الخارجية بالتعاون مع الأثار ستبحث شخصيات المدعوين، ولدينا طلبات من سفراء دول بإدراج أسماء رؤساء وملوك ورؤساء وزراء في دول كثيرة، لدعوتهم لحفل إفتتاح المتحف،والذي سيكون حفلا ضخما كبيرا يتضمن عروضا مبهرة خارج المتحف وألعاب نارية وإضاءة أهرامات، وكثير من الأشياء المبهرة للعالم كله.



