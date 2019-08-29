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رياضة

اتحاد الكرة: سحر عبد الحق مشرفا على الكرة النسائية والشاطئية والصالات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:26 ص
للجنة الخماسية المؤقتة
للجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني
يسرى غازى
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الموافقة على سفر المنتخب الوطني لكرة الصالات إلى الإمارات برئاسة الدكتور سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة.

يأتي ذلك فى إطار أداء فراعنة الصالات بقيادة هشام يونس مباراتين وديتين ضمن برنامج إعداد الفريق المعتمد من قبل، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل.

كما أعلنت اللجنة الخماسية تكليف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية إلى جانب الموافقة على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة.

يذكر أن إجتماع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة شهد حضور محمد فضل نجم النادى الأهلي السابق وعضو اللجنة وغياب الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة نظرا لوفاة والده.

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