ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زي المجنون و بيضرب العيال.. مرتضى منصور يفتح النار على محمد ابراهيم ..فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:18 ص
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
ياسمين تيسير
هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك محمد ابراهيم لاعب الفريق السابق المنضم حديثا لفريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن جماهير الزمالك هاجمته عقب إعلان بيعه للفريق الفيومي ولكن تبين خلال مباراة الفريق مساء أمس سوء نوايا للاعب الزمالك السابق.

وتابع مرتضى منصور أنه ليس من الطبيعي أن يتواجد محمد ابراهيم طوال تاريخه في الزمالك ويتحول لمحب وعاشق للفريق الفيومي في 4 أيام فقط.

وأكمل مرتضى منصور أن محمد ابراهيم تعمد ضرب وإيذاء لاعبي الزمالك بشكل واضح للجميع، مشددا على أن ميدو جابر نجم الاهلي المنضم حديثا لفريق مصر المقاصة كان يلعب "بغل" شديد. 

واختتم مرتضى منصور حديثه، قائلًا "محمد ابراهيم ماشي ناكشلي شعره زي المجنون ونازل ضرب ف العيال".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل محمد إبراهيم يرد على تصريحات رئيس الزمالك وأمير مرتضى

الرياضة ليلا.. رئيس الزمالك: السحر الأسود سبب الهزيمة من الأهلي.. وانتظروا 6 صفقات نارية

ميدو قادر على إعادته لمستواه.. مصر المقاصة يكشف عن سر ضم عمرو مرعي

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019.. محمد عواد يستعرض مهاراته.. ومفاجأة في استديوهات قناة القلعة البيضاء.. طارق يحيى يكشف كواليس توليه قيادة الفريق

كأس مصر.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم من قائمة المقاصة قبل مواجهة الزمالك غدا

ترشيحاتنا

بـ ترتر و مكشوف الكتفين.. هند صبرى تخطف الأنظار فى مهرجان فينسيا

الذهب يتراجع بفعل مبيعات لجني الأرباح وصعود الدولار

اسباب فيروس سى .. احذر 10 مخاطر تهددك بالمرض

الزمالك والمقاصة.. عادل مصطفى يعلق على عدم احتساب ركلة جزاء لـ عمرو مرعي.. فيديو

كنت بلهو.. ضبط عامل يرهب بكلبه مواطنا من ذوي الاحتياجات

فى ذكرى رحيله.. تعرف على تفاصيل وفاة مخلص البحيرى مع زوجته وابنه | نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها