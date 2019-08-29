زي المجنون و بيضرب العيال.. مرتضى منصور يفتح النار على محمد ابراهيم ..فيديو

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك محمد ابراهيم لاعب الفريق السابق المنضم حديثا لفريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن جماهير الزمالك هاجمته عقب إعلان بيعه للفريق الفيومي ولكن تبين خلال مباراة الفريق مساء أمس سوء نوايا للاعب الزمالك السابق.





وتابع مرتضى منصور أنه ليس من الطبيعي أن يتواجد محمد ابراهيم طوال تاريخه في الزمالك ويتحول لمحب وعاشق للفريق الفيومي في 4 أيام فقط.





وأكمل مرتضى منصور أن محمد ابراهيم تعمد ضرب وإيذاء لاعبي الزمالك بشكل واضح للجميع، مشددا على أن ميدو جابر نجم الاهلي المنضم حديثا لفريق مصر المقاصة كان يلعب "بغل" شديد.





واختتم مرتضى منصور حديثه، قائلًا "محمد ابراهيم ماشي ناكشلي شعره زي المجنون ونازل ضرب ف العيال".