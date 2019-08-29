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فن

بصحبة لقاء الخميسى ودنيا عبد العزيز.. دينا فى أحدث ظهور ..شاهد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:21 ص
دينا - لقاء الخميسى
دينا - لقاء الخميسى - دنيا عبدالعزيز
القسم الميدانى
نشرت الفنانة دينا صورة لها بصحبة الفنانة لقاء الخميسى و دنيا عبد العزيز من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "

ولاقت الصورة اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقان حالاتى :

ايه الجمال ده - منوربن - الصورة تجنن

يذكر أن آخر أعمال دينا مشاركتها في مسلسل “نسر الصعيد” مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان 2018.

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