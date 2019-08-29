بصحبة لقاء الخميسى ودنيا عبد العزيز.. دينا فى أحدث ظهور ..شاهد

نشرت الفنانة دينا صورة لها بصحبة الفنانة لقاء الخميسى و دنيا عبد العزيز من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "ولاقت الصورة اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقان حالاتى :ايه الجمال ده - منوربن - الصورة تجننيذكر أن آخر أعمال دينا مشاركتها في مسلسل “نسر الصعيد” مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان 2018.