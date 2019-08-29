وزير الخارجية الباكستاني يناقش مع مسئول نيوزيلندي الأوضاع في كشمير

ناقش وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم، الخميس، مع نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز، الأوضاع في الشطر الهندي من إقليم "كشمير"، وذلك في أعقاب قرار نيودلهي بإلغاء الوضع الخاص الممنوح للإقليم المتنازع عليه.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن قريشي أبلغ بيترز حول قرار الهند بإلغاء المادة 370 من دستورها وبأنه يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تقارير وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان قد أبرزت الأزمة الإنسانية في كشمير الهندية.



من جانبه، قال بيترز إن نيوزيلندا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في كشمير الهندية وستواصل العمل في لعب دور إيجابي في هذه القضية.



وكانت الهند أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.

