ترتيب زمني .. القصة الكاملة في مفاوضات الاهلي مع روجر شميت وحقيقة فشل التعاقد

كثفت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي من جهودها علي مدي الساعات الماضية بهدف التعاقد مع المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء لتولي المهمة خلفًا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته علي خليفة الهزيمة من بيراميدز ووداع بطولة كأس مصر.



وتناولت بعض التقارير مفاوضات الأهلي مع الإلماني روجر شميت وفشلها في الساعات الأخيرة وعودة البحث عن مدرب جديد الي نقطة الصفر.



ويرصد صدي البلد الحقيقة الكاملة في قصة التفاوض مع روجر شميت طبقًا للترتيب الزمني:



1- الأهلي تفاوض عبر وسيط مع روجر شميت في اليوم التالي لإقالة مارتن لاسارتي .

2- المدرب الإلماني كشف أنه بحاجه الي راحة سلبية لمدة عام بعيدًا عن كرة القدم.

3- شميت قال انه لن يعمل في الشرق الأوسط في الفترة المقبلة وان عاد للتدريبات سيكون من خلال الدوريات او المنتخبات الأوروبية.

4- المدرب كان يحصل علي 8 ملايين دولار في أخر تجاربة بنادي بكين جوان الصيني ولن يقل عقده المقبل حال اي تفاوض عن 6 ملايين دولار حسب شميت نفسه.

5- تم إغلاق باب التفاوض مع المدير الفني الإلماني في ذات اليوم ولم يتم التفاوض معه سواء بشكل مباشر او من خلال وسطاء.



ويتمتع المدرب الإلماني بشخصية قوية حيث ولد في 13 مارس 1967 ببلدة كيرسبة بألمانيا الغربية، ولعب لأندية كيرسبر ولودنشايد وبليتنبورج وبادربورن وفيرل وليبستاد وديلبروكر، ودرب العديد من الاندية مثل رد بول سالزبورج، والتي تعد هى الأهم في مسيرته التدريبية، حيث أكتشف السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بجانب التتويج بالدوري والكأس النمساوي.



كما حقق شميت طفرة مميزة مع فريق ليفركوزن الألماني، بقيادته للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مرتين وتحقيق نتائج رائعة في الدوري الألماني،وقاد أيضًا باير ليفركوزن وبكين جوان الصيني .





