بـ أكمام مكشوفة.. يارا تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها جديدة بمطعم تتناول الغداء.



وظهرت يارا فى الصور بإطلالة جديدة، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الاسود ذات أكمام مكشوفة، ونسقت مع إطلالتها آيس كاب كحلى أيضا، وتزينت بأقراط رقيقة.



وعلقت يارا على الصور قائلة "اتفضلوا معى على اطيب تيراميسو خلينا نريح ونهدى اعصابنا وعشان الرشاقة طبعا واتركوا هالمسلسلات الحلقات يلا عم بتصير لنشوف النهاية بالاخير شو تمت "



كان آخر أعمال يارا الفنية هو كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



كليب "شو بدو" لـ "يارا"، من إخراج: ريكا ساركس، ومن كلمات: أحمد مادي، وألحان طارق أبو جود، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.