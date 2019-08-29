ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ أكمام مكشوفة.. يارا تستعرض جمالها على إنستجرام

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:09 م
يارا
يارا
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية يارا، علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها جديدة بمطعم تتناول الغداء. 

وظهرت يارا فى الصور بإطلالة جديدة، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الاسود ذات أكمام مكشوفة، ونسقت مع إطلالتها آيس كاب كحلى أيضا، وتزينت بأقراط رقيقة.

وعلقت يارا على الصور قائلة "اتفضلوا معى على اطيب تيراميسو خلينا نريح ونهدى اعصابنا وعشان الرشاقة طبعا واتركوا هالمسلسلات الحلقات يلا عم بتصير لنشوف النهاية بالاخير شو تمت "

كان آخر أعمال يارا الفنية هو كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

كليب "شو بدو" لـ "يارا"، من إخراج: ريكا ساركس، ومن كلمات: أحمد مادي، وألحان طارق أبو جود، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.
بـ أكمام مكشوفة.. يارا تستعرض جمالها على إنستجرام
بـ أكمام مكشوفة.. يارا تستعرض جمالها على إنستجرام
بـ أكمام مكشوفة.. يارا تستعرض جمالها على إنستجرام
بـ أكمام مكشوفة.. يارا تستعرض جمالها على إنستجرام

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بطن مكشوف.. نيللي كريم تتألق فى الجونة

دون مكياج وأكمام مكشوفة .. مى عز الدين فى أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت أسود وذيل حصان .. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث ظهور لها

بفستان أسود مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جديدة فى حفل زفاف نجل إيلي صعب

بقوام ممشوق.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

ترشيحاتنا

بقايا أجساد بشرية لـ أطفال.. علماء آثار يكتشفون أكبر مذبحة صدفة ويعثرون على رفات 227 طفلا

الحمد لله.. شاهد | أول رد فعل لـ ريهام سعيد بعد وقفها

قناة مجانية تنقل حفل جوائز الأفضل في أوروبا

مستند.. الجبلاية تخطر الأندية رسميا بإلغاء دورة الترضية

رحيل ميسي يجبر برشلونة على إتمام صفقة نيمار

نشاطات محظور على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممارستها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور