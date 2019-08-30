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فن

جو جوناس يعبر عن حبه لـ صوفي تيرنر بهذه الطريقة .. صور

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:13 م
جو جوناس وصوفي تيرنر
جو جوناس وصوفي تيرنر
شروق إبراهيم
أعرب المغني الأمريكي جو جوناس عن حبه الشديد لزوجته الممثلة البريطانية صوفي تيرنر على طريقته الخاصة مستعينا بمسلسلها الشهير Game of thrones.

وشوهد جو جوناس في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية أثناء ارتدائه جاكيت مرسوم عليه صورة صوفي تيرنر بشخصية Sansa stark التي قدمتها خلال أحداث المسلسل الشهير.

وقضى الثنائي الشهير شهر العسل في ايطاليا بعد إقامة حفل زفاف ثاني لهما في العاصمة الفرنسية باريس شهر يوليو الماضي.

وأقيم حفل الزفاف الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية عقب الانتهاء من حفل توزيع جوائز billboard الموسيقية وسط مفاجأة كبيرة لجمهور جو جوناس وصوفي تيرنر.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود في مقدمتهم شقيق جو، نيك جوناس وزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا.


جو جوناس يعبر عن حبه لـ صوفي تيرنر بهذه الطريقة .. صور
جو جوناس يعبر عن حبه لـ صوفي تيرنر بهذه الطريقة .. صور
جو جوناس يعبر عن حبه لـ صوفي تيرنر بهذه الطريقة .. صور

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