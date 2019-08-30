سقوط عصابة تخصصت فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية.



وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام "عاطل"، 56 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، ومحكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى عدد 10 قضايا "تزوير ، تبديد ، سرقة" آخرهم قضية "تزوير" بالاشتراك مع "عامل طباعة"، 55 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بإصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية.



وتبين أنه يقوم بمهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بإنتحال أسماء وصفات وهمية وإستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، مما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية.



كما تبين انتحال الأول صفة مُحضر والحصول على توقيعات المواطنين على إيصالات أمانة خلسة بزعم قيامه بإعلانهم بمثولهم أمام ساحات القضاء بإستخدام طلبات حضور مصطنعة، وقيامه عقب ذلك برفع دعاوى قضائية ضدهم بإستخدام تلك الإيصالات للضغط عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، وبحوزة الأول (عدد 7 كارنيهات مزورة منسوب صدورهم لعدد من الجهات الحكومية والخاصة ، ومستندات ومحررات رسمية منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورين، وعدد من شهادات التخرج منسوب صدورها لإحدى الجامعات، ومستندات مزورة أخرى.





بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع "عاطل"، 30 عاما، مقيد الحرية بقسم شرطة المنشية على ذمة قضية تزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.