ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن يقيم معارض لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:21 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أطلق حزب مستقبل وطن، مبادرة لإقامة معارض ثابتة ومتنقلة، في مناطق الجمالية ومنشأة ناصر في محافظة القاهرة، لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للطلاب وأولياء الأمور.

كما يتم إقامة تلك المعارض الثابتة والمتنقلة في جميع مناطق ومحافظات الجمهورية، بداية من أول شهر سبتمبر وحتي بدء العام الدراسي الجديد.

تأتي المبادرة للعام الثاني على التوالي، في إطار الخطة التي ينتهجها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين تخفيفا عن كاهلهم استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب كريم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد معارض كلنا واحد للسلع الغذائية

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور

مدير أمن القاهرة يتفقد معرض كلنا واحد لبيع مستلزمات المدراس بعابدين.. فيديو

مستقبل وطن يطلق معارض العودة للمدارس بمحافظة القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

تفاصيل جلسة تنصيب مازن مرزوق رئيسا لـ المسابقات فى اتحاد الكرة

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

استدرجها عن طريق واتس اب.. القبض على مجرم اغتصب طفلة.. فيديو

اهم الاخبار.. 3 ملفات مهمة بقمة السيسي وأمير الكويت.. عمرو زكي لـ صدى البلد: شفت الموت بعينيا.. درة تتعرض للتحرش من معجب

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها