مستقبل وطن يقيم معارض لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.. فيديو

أطلق حزب مستقبل وطن، مبادرة لإقامة معارض ثابتة ومتنقلة، في مناطق الجمالية ومنشأة ناصر في محافظة القاهرة، لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للطلاب وأولياء الأمور.



كما يتم إقامة تلك المعارض الثابتة والمتنقلة في جميع مناطق ومحافظات الجمهورية، بداية من أول شهر سبتمبر وحتي بدء العام الدراسي الجديد.



تأتي المبادرة للعام الثاني على التوالي، في إطار الخطة التي ينتهجها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين تخفيفا عن كاهلهم استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب كريم".