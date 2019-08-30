الزهور يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية العربية

استقبل الدكتور محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادى الزهور ، الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية البحرية بمقر النادى بمدينة نصر .



اصطحب الدمرداش، الدكتور اسماعيل عبد الغفار لتفقد المنشأت الخاصة بالنادى الذى عبر عن إعجابه الشديد بالتطور الذى شهده النادى من تحديث المنشآت الرياضية وفقا للمعايير والمواصفات العالمية والدولية.



من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش ان زيارة رئيس الأكاديمية البحرية تعد شرف عظيم لنادى الزهور خاصة ان الأكاديمية أصبحت مصدر دعم لكافة المنتخبات القومية الرياضية فى مختلف الألعاب.



اضاف رئيس الزهور انه تم الاتفاق مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار على إبرام توقيع بروتوكول تعاون بين النادى والأكاديمية لتبادل الخبرات بينهما فى مختلف المجالات الرياضية.



أشار رئيس الزهور إلى المجلس نجح خلال الفترة الماضية فى إبرام عقود رعاية غير مسبوقة فى تاريخ النادى اقتربت من 50 مليون جنيه خاصة أن شركات الرعاية والمؤسسات الكبرى كانت لديه تخوف فى الماضى من التواجد والشراكة مع نادى الزهور، مؤكدا على أن هذه الشركات تغيرت نظرتها بعدما شاهدت وتأكدت من الطفرة الإنشائية التى تحققت داخل النادى على مدار عام ونصف تقريبا فضلا عن التواجد المتميز الذي يحققه النشاط الرياضى فى جميع الألعاب وتنظيمه لكافة البطولات المحلية والإقليمية.



أعلن الدمرداش عن بشرى سارة لأعضاء الجمعية العمومية من خلال انهاء حمام السباحة الأولمبى بفرع التجمع الخامس فى غضون مايو 2020 لتكتمل مرحلة التطوير التى بدأها المجلس منذ توليه المسئولية، مشددا على أن مجلس الإدارة يسعى إلى تلبية كافة احتياجات أعضاء الجمعية العمومية عن طريق تحديث وتطوير الخدمات الداخلية سواء فى فرع مدينة نصر أو التجمع الخامس مثل المطاعم الكبرى وغرف الملابس وأماكن الجلوس.



اضاف الدمراداش، أن الزهور استطاع خلال وقتا قصيرا السعى وراء استعادة بريق النادى من جديد فى استضافة وتنظيم المحافل الكبرى بعد انتخاب المجلس الحالى الذى يبذل قصارى جهده من أجل وضع النادى فى مكانه الطبيعى بين أندية مصر الكبرى مثلما كان يحدث فى عهود سابقة.