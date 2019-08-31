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إلهام شاهين: عفاف راضي تعود للغناء مجددا في معرض دمشق بـ سوريا

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:00 ص
عفاف راضي
عفاف راضي
هاني حسين
أكدت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنانة عفاف راضي تعود للغناء مرة أخرى في حفل بالأوبرا على هامش معرض دمشق الدولي.

وأضافت إلهام شاهين في تصريحات تليفزيونية، قائلة:" اتواجد في سوريا من أجل حضور معرض دمشق الدولي، الذي يشارك فيه وفود من أكثر من 50 دولة".

وتابعت إلهام شاهين:" تنظيم حفلات غنائية على هامش المعرض للنجوم الكبار، وحضرنا حفل في الأوبرا لـ ميادة الحناوي".

وأضافت إلهام شاهين:"الشعب السوري ذواق للفن ولا يتقبل أحد بسهولة، زرت دمشق أكثر من مرة، ولكني لمست هذه المرة عودة الحياة الطبيعية في دمشق".

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