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رياضة

لن ننساك.. الاهلي يحيى الذكري 13 لرحيل محمد عبد الوهاب

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:42 ص
محمد عبد الوهاب لاعب
محمد عبد الوهاب لاعب الاهلي
مصطفى كرم
استحضرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ذكري وفاة لاعب الفريق السابق محمد عبد الوهاب.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي بورتوريه للراحل محمد عبد الوهاب وعلقت علي الصورة قائلة "كم اشتقنا اليك يا من تدوم ذكراك، اليوم تحل الذكري الثالثة عشر علي رحيل لاعبنا محمد عبد الوهاب لن ننساك يا عبد الوهاب ".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعي الصفحة بالترحم والدعاء علي لاعب الاهلي السابق محمد عبد الوهاب.

وفارق عبد الوهاب الحياة في 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

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