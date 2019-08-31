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فن

قريبا.. خالد الصاوى يروج لفيلم الفلوس عبر إنستجرام

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:49 ص
صدى البلد
شروق حمدى
نشر الفنان خالد الصاوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لبوستر فيلم "الفلوس".

وعلق الفنان خالد الصاوى على الصورة: "سجلوا عندكم من فضلكم، التاريخ إمتى، قريبا قريبا قوى".

وتفاعل متابعو خالد الصاوى مع الصورة معلقين: "فنان قدير ربنا يوفقك، موهبة كبيرة وإضافة للفيلم، إن شاء الله يكسر الدنيا.. أخيييرا".

يذكر أن فيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، ونانسى صلاح، ومحمد سلام، وآخرون، إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

وكان اسم الفيلم تغير أكثر من مرة، حيث كانت فى البداية اسم "كل سنة وانت طيب" وبعدها "الجوكر" واستقر فى النهاية على اسم "الفلوس".

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