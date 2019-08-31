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فن

منة فضالى تثير الجدل من جديد.. والجمهور: بسكوتة

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:54 ص
منة فضالى
منة فضالى
منار نور
نشرت الفنانة منة فضالى صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" أثارت جدلا بها.

وظهرت "منة فضالى" فى الصور خلال رحلتها الى فرنسا، حيث ارتدت تيشرت اسود، ومينى جيب جينز، وتركت شعرها منسدلا على كتافيها، ولم تتكلف فى وضع المكياج.

ولاقت الصورة العديد من التعليقات الايجابية: "الصراحة كل شوية بتحلوي انتي قمرية بسكوتة "، "قمر يا منة"، و"انتي بطل".

وتشارك منة فضالى فى بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذى يضم نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، وإيهاب فهمي، وبوسي، وميرفت أمين، ومحمد رياض، وسيمون، وغادة طلعت، ورامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.

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