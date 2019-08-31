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انتعاش سياحة المراكب الشراعية بشواطئ خليج موسى في طور سيناء

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:25 م
صدى البلد
ايمن محمد
شهدت شواطئ خليج موسى بطور سيناء انتعاشا لسياحة المراكب الشراعية خلال الصيف نتيجة اعتدال المناخ، ويتميز خليج موسى بسرعة رياح متوسطة طوال الصيف تساعد على تحرك المراكب الشراعية في اتجاه الرياح.

ويقبل السياح من جنسيات عديدة على ممارسة رياضة المراكب الشراعية في خليج موسى لتوفر المناخ المناسب وسرعة الرياح وهدوء المكان.

وقال حسن الدالي الخبير السياحي والمتخصص فى التسويق لسياحة المراكب الشراعية بجنوب سيناء إن طور سيناء تتفوق على دهب ورأس سدر لأن الله حباها بطقس معتدل ورياح متوسطة طوال العام، مشيرا الى أن السياح يفضلون خليج موسى بطور سيناء للسيرف والمراكب الشراعية، مقترحا إنشاء مدرسة لتعليم رياضة المراكب الشراعية وعمل مسابقات دولية بها.

وتخضع مدينة طور سيناء لعملية تطوير كبيرة وخاصة بعد إعلان محافظة جنوب سيناء طرح منطقة حمام موسى لمنتجع كبير للسياحة العلاجية وافتتاح جامعة الملك سلمان ما ينعش حركة السياحة بمدينة طور سيناء.
انتعاش سياحة المراكب الشراعية بشواطئ خليج موسى في طور سيناء
انتعاش سياحة المراكب الشراعية بشواطئ خليج موسى في طور سيناء
انتعاش سياحة المراكب الشراعية بشواطئ خليج موسى في طور سيناء
انتعاش سياحة المراكب الشراعية بشواطئ خليج موسى في طور سيناء
انتعاش سياحة المراكب الشراعية بشواطئ خليج موسى في طور سيناء

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