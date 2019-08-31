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الوطنية للصحافة تعكف على الانتهاء من تحويل المؤسسات القومية إلى إلكترونية

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:38 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تعكف الهيئة الوطنية للصحافة على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية لأزمات الصحافة الورقية وزيادة معدلات التوزيع والإعلانات.

وقال بيان صادر عن الهيئة إن الاستراتيجية التي يجري الانتهاء منها اتبعتها كبريات الصحف في العالم التي كانت تعاني من أزمات في التمويل والتوزيع، وتستهدف مسايرة الثورة التكنولوجية الرابعة، ولحاقًا بالتطورات السريعة في مجال الاتصالات.

وأضاف البيان أنه من المنتظر الإعلان عن تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه في الأسابيع القليلة القادمة.

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