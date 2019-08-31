أول تعليق من محمد الننى بعد انضمامه إلى بشكتاش التركى

علق محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر على انضمامه إلى صفوف بشكتاش التركي، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكتب محمد الننى على حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "متحمس جدًا للانضمام إلى بشكتاش، أتطلع لمساعدة زملائي في تحقيق أهداف الفريق في بطولتي الدوري واليوربا ليج".





وأضاف محمد الننى "إلى جماهير فريق أرسنال كل الشكر لكم، أتمنى التوفيق والنجاح للفريق في الفترة المقبل، وسأوصل دعمي للجانرز من إسطنبول".





كانت شبكة "سكاي نيوز" العالمية، أكدت أن بشكتاش سيتحمل راتب محمد النني الأسبوعي الذي يتقاضاه مع أرسنال، والمقدر بـ 55 ألف جنيه إسترليني.





وعانى محمد الننى من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لفريق، منذ تولى الإسباني أوناي إيمري مهمة تدريب الجانرز الموسم الماضي، خلفا للإسباني يوناي إيمري.





يذكر أن فريق بشكتاش يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 3 نقاط.



