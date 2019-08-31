هيئة الانتخابات التونسية تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، القائمة النهائية لأسماء المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة.



وبحسب الموقع الرسمي للهيئة، بلغ عدد المرشحين للرئاسة 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية، وذلك عقب إسقاط 4 مرشحين من السباق الانتخابي الذي تشهده البلاد بعد حوالي أسبوعين.



وتجرى الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، وتم تقديمها لهذا الموعد بعد وفاة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي.



وكانت الهيئة قبلت حوالي 98 مرشحا، لكنها أعلنت لاحقًا إسقاط أكثر من 70 مرحشا نتيجة عدم استيفاء الشروط المطلوبة للترشح.



وفيما يلي قائمة بالمرشحين الـ 26 للانتخابات التونسية.