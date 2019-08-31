ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الانتخابات التونسية تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:50 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، القائمة النهائية لأسماء المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة، بلغ عدد المرشحين للرئاسة 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية، وذلك عقب إسقاط 4 مرشحين من السباق الانتخابي الذي تشهده البلاد بعد حوالي أسبوعين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، وتم تقديمها لهذا الموعد بعد وفاة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي.

وكانت الهيئة قبلت حوالي 98 مرشحا، لكنها أعلنت لاحقًا إسقاط أكثر من 70 مرحشا نتيجة عدم استيفاء الشروط المطلوبة للترشح.

وفيما يلي قائمة بالمرشحين الـ 26 للانتخابات التونسية.
هيئة الانتخابات التونسية تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة
هيئة الانتخابات التونسية تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تونس على أبواب معركتين انتخابيتين.. المرزوقي والشاهد أبرز المرشحين لخلافة السبسي.. جدل وخلاف حول تقديم موعد المنافسة الرئاسية.. والأحزاب عازفة عن خوض التشريعيات

تونس تعلن موعد تلقي طلبات المرشحين في الانتخابات الرئاسية

السباق لخلافة السبسي.. أبرز المرشحين لخوض معركة الانتخابات الرئاسية في تونس

منافسة حامية على الترشح لـ رئاسة تونس.. الشاهد والزبيدي الأقرب لـ خلافة الباجي قايد السبسي.. انقسام داخل حركة النهضة حول الدفع بـ عبد الفتاح مورو.. وهيئة الانتخابات تحسم المقبولين نهاية أغسطس

الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 .. 98 يتقدمون بأوراقهم وغلق باب الترشح

مرشح وهمي وآخران بالوكالة.. 98 شخصية في سباق الرئاسة.. بين الترشيحات الجدية والهزلية.. تونس تسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد الساعين للمنصب

ترشيحاتنا

تجمع بين الحشمة والأناقة.. نوال الكويتية ملهمة الموضة للسيدات العرب

استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور

مفاجأة.. بدلا من تخفيضها.. التجار يرفعون أسعار السيارات 2020!

تسببت في إجلاء 4 أسر .. ألمانيا تنجح في الامساك بـ كوبرا هددت شوارعها

مستمر حتى وصول المدرب الجديد.. الأهلي يوجه الشكر لـ محمد يوسف

فيديوجراف| مفاجأة حول صحة قصة العنكبوت واليمامة في الهجرة النبوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

جامب سوت مكشوف الصدر.. نجوى كرم بإطلالة مثيرة.. والجمهور: شو هالجمال

تجمع بين الحشمة والأناقة.. نوال الكويتية ملهمة الموضة للسيدات العرب