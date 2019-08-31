شركة مزيكا تعلن عن حفل ديانا حداد في السعودية قريبا

أعلنت شركة "مزيكا" للصوتيات والمرئيات عن إحياء حفل قريبا لـ الفنانة اللبنانية ديانا حداد قريبا في السعودية ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور تؤكد فيه الخبر حيث قالت: "ديانا حداد.. قريبا فى السعودية".



النجمة اللبنانية ديانا حداد.. تستعد لإحياء حفل غنائى ضمن موسم صيف 2019، قريبا بالسعودية، وتستعد حاليًا للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية، حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها.. ومن ناحية أخرى انتهت ديانا حداد من تسجيل أغنيتين جديدتين وسوف تقوم بطرحهما خلال الأيام المقبلة، والأغنية الأولى باللهجة المصرية، ولم تستقر ديانا وفريق عمل الأغنية على الاسم النهائى لها حتى الآن، والأغنية الثانية فهى اللبنانية باللون البدوى.



يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد، كانت أغنية "عشيري" وهي باللهجة الخليجية من كلمات وألحان سعيد الدوبى تم طرحها في العام الجاري.