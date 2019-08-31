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رياضة

الدوري الإنجليزي.. أرنولد يباغت بيرنلي بكرة خادعة ويتقدم لـ ليفربول.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:10 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أحرز ألكسندر أرنولد الهدف الأول لفريقه ليفربول ، في شباك مضيفه نادي بيرنلي ، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ومرر هندرسون الكرة لأرنولد الذي قام بإرسال كرة عرضية ، لم يلتفت لها بوبي حارس مرمى بيرنلي ، لتسكن شباكه ، وتعلن عن هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول .

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 9 نقاط ، وذلك بعد فوز مانشستر سيتي اليوم على نظيره برايتون برباعية نظيفة اليوم.

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