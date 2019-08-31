الدوري الإنجليزي.. أرنولد يباغت بيرنلي بكرة خادعة ويتقدم لـ ليفربول.. فيديو

أحرز ألكسندر أرنولد الهدف الأول لفريقه ليفربول ، في شباك مضيفه نادي بيرنلي ، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



ومرر هندرسون الكرة لأرنولد الذي قام بإرسال كرة عرضية ، لم يلتفت لها بوبي حارس مرمى بيرنلي ، لتسكن شباكه ، وتعلن عن هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول .



يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 9 نقاط ، وذلك بعد فوز مانشستر سيتي اليوم على نظيره برايتون برباعية نظيفة اليوم.