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رياضة

وفاء وتقدير.. حراس الاهلى يكرمون طارق سليمان بعد رحيله عن الجهاز الفني

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:01 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص كل من شريف إكرامى كابتن الأهلى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق حراس مرمى الفريق الأول على إقامة حفل تكريم لـ"طارق سليمان"، مدرب حراس مرمى الفريق، بعد ما تعذر الاستعانة به ضمن الجهاز الفني للفريق خلال الفترة القادمة عقب التعاقد مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الجديد ومعه جهاز معاون يضم مدرب حراس مرمى.

ووجه الحراس الشكر والتحية لطارق سليمان بعد المجهود الكبير الذى بذله خلال الفترة الأخيرة ظهر خلالها الحراس بشكل متميز وفى مقدمتهم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر وتمنوا له التوفيق في المرحلة القادمة.

وحرص طارق سليمان على توجيه الشكر لحراس الاهلى مطالبًا إياهم ببذل أقصى الجهد والدفاع عن عرين الفريق وإسعاد الجماهير الغفيرة.

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