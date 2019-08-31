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المنوفية تحتفل برأس السنة الهجرية في المسجد العباسي بـ شبين الكوم

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:54 م
محافظ المنوفية يشهد
محافظ المنوفية يشهد إحتفال مديرية الأوقاف برأس السنة الهجرية
مروة فاضل
شهد مساء اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الاحتفال بالعام الهجري الجديد، الذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة المغرب بالمسجد العباسي بمدينة شبين الكوم، بحضور اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية وفضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبه كلمة للشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي جسدت منهجًا عظيمًا في التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله ، وفي ختام كلمته دعا فضيلة الشيخ المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والأمان.

وقدم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية تهانيه القلبية لشعب المنوفية الكريم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، معربًا عن سعادته البالغة لمشاركته في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة ، داعيًا المولى عز وجل أن يكون هذا العام عام رخاء لمصر وشعبها ، مطالبا الجميع بضرورة العمل والإتقان والاجتهاد وأن نتكاتف جميعًا في سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالي مصر.
المنوفية تحتفل برأس السنة الهجرية في المسجد العباسي بـ شبين الكوم
المنوفية تحتفل برأس السنة الهجرية في المسجد العباسي بـ شبين الكوم
المنوفية تحتفل برأس السنة الهجرية في المسجد العباسي بـ شبين الكوم
المنوفية تحتفل برأس السنة الهجرية في المسجد العباسي بـ شبين الكوم
المنوفية تحتفل برأس السنة الهجرية في المسجد العباسي بـ شبين الكوم

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