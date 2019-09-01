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فن

يناير 2020.. نوال الزغبى تعلن عن حفلاتها المرتقبة فى المكسيك

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
نوال الزغبى
نوال الزغبى
القسم الميدانى
أعلنت الفنانة نوال الزغبى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن إحيائها حفلا غنائيا فى المكسيك يوم 31 يناير والأيام الثلاثة الأولى من شهر فبراير لعام 2020.

وكان هذا من خلال بوستر حفلاتها التى ستقيمها هناك، كما علقت نوال قائلة: "حفل موسيقي فى المكسيك بقصر القمر".

وتفاعل العديد من متابعى نوال الزغبى عبر "إنستجرام" بالتعليقات الإيجابية: "عسل والله، قمر حببتى، بالتوفيق يارب، بعشقك يا أغلى من الروح".

وحققت نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم 3 أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

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