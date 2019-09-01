محافظ القليوبية يتفقد نماذج حقلية لترشيد استهلاك المياه في بنها

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية تجربة أحد المزارعين للتحول من الري بالغمر للري بالتنقيط بمزرعة موالح بمنطقة منشأة بنها (عزبة زكي) علي مساحة 1000 فدان، وهو ما يساهم في ترشيد استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بمركز ومدينة بنها.



ورافق المحافظ خلال الزيارة المهندس حسن زايد مدير مديرية الزراعة بالقليوبية وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها والمهندس سامي سعد نقيب الزراعيين وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ووزارة الري والمهتمين بالتجربة الرائدة.



واستمع محافظ القليوبية من مهندس المزرعة لشرح عن آلية عمل الري بالتنقيط ومدي ما يحققه من استفادة في زيادة إنتاجية المحصول بشكل كبير عن مثيلتها بالري بالغمر .



وأشاد المحافظ بهذه التجربة مؤكدا أنها خطوة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة عن طريق الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي .



كما أكد المحافظ على توجه الدولة نحو الترشيد في استخدام المياه وتطبيق أساليب الري الحديثة على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور إستراتيجية إدارة الموارد المائية والري في مصر في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.