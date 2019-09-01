رامي ربيعة يؤدي جلسة علاج طبيعي في الأهلي

أدى رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي، مساء اليوم، ضمن البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.



واشتكى «ربيعة» من إصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة «اطلع بره» التي أقيمت ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.



وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.