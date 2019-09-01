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رياضة

الدوري الإنجليزي .. أرسنال يفرض التعادل على توتنهام 2-2

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:27 م
ارسنال
ارسنال
أحمد هاني
تعادل فريق أرسنال مع ضيفه توتنهام بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات" فى الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف توتنهام الأول فى الدقيقة 10 عن طريق إيركسن بعد أن ارتدت الكرة من يد الحارس فيسددها بقوة لتسكن الشباك، قبل أن يعزز هاري كين من تقدم السبيرز بالهدف الثاني.

وقلص أليكساندر لاكازيت النتيجة لأرسنال قبل نهاية الشوط الأول بلحظات

وأحرز بيير إيميريك أوباميانج هدف التعادل بمساعدة ماتيو جندوزي لاعب الوسط ، من كرة عرضية سكنت أسفل يسار المرمى للحارس هوجو لوريس.

التعديل رفع رصيد أرسنال إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما يأتي توتنهام في المركز التاسع بـ 5 نقاط.

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