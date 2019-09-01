1500 طالب وطالبة يجوبون شبين الكوم مع انطلاق أسبوع الجامعات لمتحدي الإعاقة

تقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية واللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية "كرنفال" كبيرا يضم شباب الجامعات المصرية متحدى الإعاقة من أمام مقر الإدارة العامة لجامعة المنوفية مرورا بشوارع مدينة شبين الكوم وصولا إلى مبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب وستاد جامعة المنوفية، الذى ستقام عليه اليوم فعاليات حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة تحت شعار "بنكمل بعض" .



كما شارك فى المسيرة الشبابية الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ورؤساء ونواب شئون تعليم الجامعات المشاركة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب، والطلاب المشاركون يتقدمهم رؤساء الجامعات وحملة الأعلام والعربات التى تحمل لافتات وماكيتات للتعريف بجامعاتهم حاملين شعار "بنكمل بعض".



يشار إلى أن عربات جامعة المنوفية كانت من تصميم وإشراف الدكتور مصطفى عبد الخالق أستاذ التصميم بالتربية النوعية ورئيس لجنة الكرنفال، الدكتور أشرف عيسوى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ميلاد إبراهيم رئيس قسم التربية الفنية، والدكتور عبد المنعم أبوشونه، والدكتور عبدالحميد عامر.