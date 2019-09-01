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أخبار العالم

البحرين تدعو رعاياها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:54 م
صدى البلد
أ ش أ

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأحد، جميع رعاياها المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا؛ نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا" - على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى جمهورية لبنان، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.

وكان الجيش اللبناني، أعلن في وقت سابق أن إسرائيل أطلقت 40 قذيفة صاروخية جنوبي بيروت، مؤكدًا تعرض 3 بلدات لبنانية للقصف الإسرائيلي.

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