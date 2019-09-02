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البطاطس بـ8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 2 - 9 - 2019..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
ندى فتح الله
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الاثنين 2 - 9 - 2019، استقرارا في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" بشكل يومي أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم:

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم:

وفيما يلي بيان تفصيلي بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس:8 جنيهات
البصل:5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم:

الكانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة : 13 جنيهًا
الكمثرى: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 25 جنيهًا

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