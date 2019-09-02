غرفة مواد البناء تعرض منتجات لـ 25 شركة بالمجان.. وتشيد بجودة الصناعة المحلية

شاركت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعة في الدورة الثانية لمعرض The Big Construct 5 والذي افتتحه وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية.



وأعلنت الغرفة عن تخصيص مساحات بالجناح الخاص لمشاركتها بالمعرض للترويج لمنتجات الشركات اعضاء الغرفة، مشيرة الي ان نحو 25 شركة عرضت منتجاتها في إطار دعم الغرفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندة شركات الأعضاء علي النفاذ الي مختلف الاسواق والترويج للصناعة المحلية.



وقال محمد خطاب عضو مجلس الغرفة، ان الغرفة حرصت علي المشاركة في معرض The Big5 للعام الثاني كونه من اكبر المعارض الدولية التي تساعد علي ترويج الصناعات المحلية خاصة صناعة مواد البناء والزجاج وغيرها.



وأشاد محمد خطاب بتطور الصناعة المصرية بشكل لافت والتي اصبحت تضاهي الصناعة العالمية من حيث الجودة ووفرت الإنتاج والخامات والامكانيات الصناعية والانتاجية الكبيرة، مضيفا ان مشاركة الغرفة في هذا المعرض يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات ونمو حجم اعمال الشركات خاصة أن المعرض من المتوقع ان يستقطب 15 الف زائر وعددا كبيرا من الوفود الاجنبية وعلي رأسها دول افريقية.



وأوضح أن "السوق المصري كبير وواعد وجاذب لجميع المستثمرين"، لافتا إلى ان مشاركة الغرفة في المعارض عنصر مهم للترويج للمنتج المصري حيث تعتبر المعارض منصة للاطلاع علي الصناعة المصرية.



وأشار إلى أن مصر بها صناعات متقدمة في صناعة مواد البناء وتمتلك فرصا واعدة للاستثمار المحلي والاجنبي وحققت قفزة في الفترة الماضية من حيث الجودة والإنتاج بفضل توافر الخامات وطاقات انتاجية كبيرة ونتيجة لاستخدام المصانع تكنولوجيا متقدمة وحلولا مبتكرة تؤهل الشركات المحلية لتصدير منتجاتها لجميع الدول.‎