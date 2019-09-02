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رياضة

مفاجأه كبرى.. الأهلي رفض التعاقد مع تراوري قبل تألقه في بيراميدز

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:09 م
ايريك تراوري - النادي
ايريك تراوري - النادي الأهلي
نور عادل
فجر أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة كبرى عن اللاعب ايريك تراروي نجم فريق بيراميدز ، واقترابه من الأهلي في وقت سابق.

وأثنى أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية على أداء ايريك تراوري منذ انضمامه الي فريق بيراميدز قادمًا من نادي مصر المقاصة خلال المباريات الماضية.

وقال أحمد شوبير إن إيريك تراوري يقدم أداء متميزا مع بيراميدز على الرغم من أن الصفقة كانت ستفسد بسبب نصف مليون جنيه فقط .

واستطرد:" أتذكر أن إيريك تراوري عرض من قبل على النادي الأهلي وكان مقابل مبلغ زهيد جدا جدا، إلا أن النادي الأهلي رفض التعاقد معه خلال تلك الفترة".

وتألق إيريك تراوري مع نادي بيرامديز خلال الفترة الماضية، وكان صاحب هدف فوز فريقه على النادي الأهلي في دور الـ16 بكأس مصر.

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