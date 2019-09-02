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حوادث

تجديد حبس متهم بـ خلية الأمل الإخوانية 15 يوما

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:34 م
تجديد حبس متهم بـ
تجديد حبس متهم بـ خلية الأمل الإخوانية
محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس المتهم "ح .ب "، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية، تهم: ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

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