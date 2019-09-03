حفل تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين في 15 حيا بمحافظة القاهرة

أكد وزير التنمية المحلية، أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، بالإضافة إلى التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.



ونوه الوزير إلى أهمية المراكز التكنولوجية في محاربه الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.



وأوضح أن للوزارة دور فعال في تفعيل استخدام المراكز التكنولوجية يتمثل فى متابعة أدائها والخدمات المقدمة منها (تم تشكيل فريق متابعه الأداء مركزيا بالوزارة) وتوجيه ومتابعه المحافظات في تشكيل لجان متابعه ودعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة وتنفيذ زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية للتعرف على موقفها وجودة خدماتها على الأرض (تكليف فرق عمل قطاع التفتيش وتقييم الأداء بالوزارة)، بالإضافة إلى مساعدة المحافظات في تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقا لمعدلات الأداء.



جاء ذلك في كلمة الوزير خلال حفل تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين في 15 حي بمحافظه القاهرة بحضور وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة وقيادات الوزارتين والمحافظة.



وأشاد الوزير بالتعاون البناء بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمحافظات في إنشاء وتجهيز وتشغيل المراكز التكنولوجية بالمدن والإحياء والمفترض تغطيتها بالكامل وتطويرها في نهاية 30 /6 /2020 وفق الخطة الموضوعة.



ونوه إلى أنه سيتم إقرار وإصدار وتنفيذ أول هيكله تنظيميه للمراكز التكنولوجية ودمجها في الهيكل التنظيمي للمحافظات من خلال التعاون المثمر والمستمر بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل نهاية عام 2019 الجاري.



وتسعى الوزارة إلى تحقيق الشراكة مع المنظمات الدولية في مجال تحسين خدمات المحليات (الوكالة الألمانية GIZ – الاتحاد الأوروبي – البنك الدولي – منظمات الأمم المتحدة وغيرها) من خلال مشروعات التعاون الدولي وإنشاء مراكز تكنولوجيه جديدة خارج إطار موازنة الدولة، وستقوم بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والموجهة فقط للعاملين بالمراكز التكنولوجية من خلال خطة تدريب مركز سقارة، حيث سيتم تنظيم 4 دورات في خطة هذا العام بإجمالي 220 متدربا وباستخدام أحدث الوسائل التدريبية التفاعلية بين المحاضرين والمتدربين، وذلك في مجالات خدمة المواطنين وإدارة النزاعات وحل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات والتخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.



وعرض خلال كلمته عدد من المبادرات التي تتقدم بها وزارة التنمية المحلية وستقوم على تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي من شأنها رفع مستوى المراكز التكنولوجية والعاملين بها على مستوى الجمهورية ومنها إعداد مسابقه لأفضل مركز تكنولوجي على مستوى كل محافظة وإثابة القائمين عليه والعاملين به ماديًا ومعنويًا مع وضع معايير قياسية وعالمية موضوعية لقياس الأداء الفردي والجماعي للمراكز التكنولوجية المتميزة، وكذا إعداد مسابقة لأفضل مقدم خدمة في كل مركز تكنولوجي وإثابة المتميزين ماديا ومعنويا مع وضع معايير قياسية وعالمية موضوعية لقياس الأداء الفردي والجماعي لمقدمي الخدمات، والدعوة لعقد ورشة عمل في مركز تدريب سقارة التابع للوزارة لممثلي المراكز التكنولوجية في كل مدينة وحي وممثلي اللجنة العليا لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتبادل الحوار والخبرات والمشاكل التي يتعرضون لها وإبداء حلول غير تقليدية لها تتبناها الوزارة ووزارة التخطيط والمحافظات لتطوير الأداء العام لتلك المراكز.



وأشار إلي إطلاق موقع الكتروني على الانترنت وصفحه على فيس بوك لمشروع تحسين خدمات المحليات تحت رعاية وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط كوسيلة عصرية وسريعة للإعلام عن تلك المراكز وخدماتها وما يتم فيها من تطوير وأدله عمل الخدمات الموحدة بها للمواطن بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين ومعرفه رأيهم في مستوى الخدمات والقائمين عليها بالمراكز التكنولوجية.



وقال إنه سيتم أيضًا عقد مؤتمر سنوي للمراكز التكنولوجية في مقر مركز التنمية المحلية بسقارة وسيتم تنظيمه مشاركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمحافظات بهدف عرض موقف أداء المراكز ومبادراتها في تحسين الخدمات للمجتمع المصري والدولي بالإضافة إلى استعراض ابرز التجارب الدولية الناجحة في مجال تحسين الخدمات وميكنتها وبحث كيفيه الاستفادة بها في مصر.