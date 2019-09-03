فتح باب التقدم في أول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات حتى 15 سبتمبر

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا، مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول افتتاح أول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات في مصر.





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذه المدرسة تدعى مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية، وقد تقرر فتح باب التقديم في هذه المدرسة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام من محافظات القاهرة الكبرى حتى يوم 15 سبتمبر.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم "نشجع البنات على التقدم للالتحاق بهذه المدرسة"، مشيرةً إلى أنه لابد من اجتياز اختبارات معينة للقبول.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سيتعلم في هذه المدرسة وسيحصل على مكافآت وسيدرس الطالب 4 أيام عمليًا ويومين نظريًا.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تسعى لافتتاح مزيدٍ من هذه مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف أنحاء مصر وكلها تقدم تخصصات مدروسة، وجميع خريجي هذه المدارس يتم تعيينهم من أول يوم وبدخل مناسب.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم "نحاول أن نعد منظومة تعليم فني متكاملة تواكب النظم التعليمية الموجودة في العالم، ونحرص على إعداد خريجين مؤهلين للتخصصات التي تحتاجها سوق العمل".





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها فتحت حتى الآن 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، كلها تقدم تخصصات لأول مرة تتاح بمدارس التعليم الفني في مصر.