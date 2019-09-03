المتهم بقتل زوجته ونجله: الشيطان قالى اقتلهم

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى كشف غموض العثور على جثة سيدة ونجلها، حيث تبين أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة؛ بدعوى أن الشيطان وسوس له بقتل زوجته ونجلهما، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.





تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من شرطة النجدة بمقتل سيدة ونجلها بعقار فى مجاورة 14 دائرة القسم.





على الفور وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، رجال البحث الجنائى بقيادة العميد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة.





وبالانتقال والفحص عُثر على جثة طفل 5 سنوات مسجاة على وجهها بالمسطح الأرضي أمام العقار "يرتدى ملابسه كاملة"، وبها إصابات عبارة عن (كسور متفرقة بالجسم وتهشم بعظام الجمجمة وجرح غائر بالوجه).





كما عُثر على جثة والدته عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان مسجاة على وجهها بأرضية طرقة الشقة "ترتدي ملابسها كاملها"، وبها إصابات عبارة عن (جروح طعنية متفرقة بالجسم وآخر بالوجه من الجانبين وجرح ذبحي بالرقبة) وعُثر بجوارها على 2 سلاح أبيض "سكين" بهما آثار دماء.





بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها سائق قام على أثرها الأخير بالتعدي عليها باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بمحل الواقعة وإلقاء نجلهما من نافذة سلم العقار محل سكنهم بالطابق الرابع محدثا إصابتهما المنوه عنها والتي أودت بحياتهما.





تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبمناقشته تبين أنه يهذي بكلمات غير مفهومة مرددًا عبارة "وسوس الشيطان له بقتل زوجته ونجلهما".





بسؤال "والد المتهم" و"والد المجنى عليها" قرر الأول أن نجله المتهم كان يعاني اضطرابات نفسية فى الآونة الأخيرة مما دعاه إلى اصطحابه لبعض الشيوخ لعلاجه نفسيا وأيد الثاني ما جاء بأقوال الأول واتهم المذكور بقتل نجلته وحفيده.