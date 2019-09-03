موجة غضب تنفجر بمجلس الأمة الكويتي ضد العراق

انفجرت موجة غضب داخل مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، بسبب شكوى العراق ضد الحكومة الكويتية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعي فيها فرض الإمارة سياسة الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.



ووفقا لما نشرته صحيفة الراي الكويتية اليوم، اعرب نواب مجلس الأمة عن استيائهم مطالبين الحكومة بـ«ردود عملية»



ووصف النائب الكويتي أسامه الشاهين، وفقا لتصريحه لـ «الراي» ‏شكوى ‎العراق ضد ‎الكويت بـ «سلوك مستفز» وقال إنه ليس مستغربا من جار الشمال



وأضاف: «أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة»



وقالت النائب صفاء الهاشم حسب «الراي» : «هذا نهج العراق منذ أمد!! فعلًا...الكحل بعين الرمدة خسارة» على حد تعبيرها.



وأضافت الهاشم قائلة: «كان ومازال رأيي ثابتا منذ أن تجرأ هذا البلد وشعبه على غزو الكويت وبعد كل الخير الذي قدمه أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد واليد الممدودة لإعمار العراق بعد كل الشقاق الذي فيه وغض الطرف عن تسديد ديون مستحقة عليهم للكويت... هذا مانتلقاه منهم ».



وتابعت: «مازلت أقول وأكرر سياسة الطيبة واللين مع نظام متقلب ما تصلح»، ملاحظة أن «سياسة تصدير الأزمات في العراق الى الخارج تحرك أصبحت تستخدمه الحكومات العراقية المتعاقبة كلما وصلت الى طريق مسدود في وسيلة منه لاجترار المزيد من الأموال عموما الحل بالتحكيم الدولي والحزم معهم حتى تنتظم بلدهم ويعيش شعبهم بشكل صحيح».



وأشارت الصحيفة الكويتية إلى مطالبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري وزارة الخارجية بتوضيح حول ما أثير حول شكوى وجهها العراق إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين واعتباره أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي.

