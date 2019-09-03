سفير باريس: فرنسا تستثمر في مصر من خلال أحد أبطالها الصناعيين

أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة ، ستيفان روماتية ، بافتتاح وحدة تصنيعية جديدة للمرايا بمصنع سان جوبان مصر فرنسا الذي تم افتتاحه صباح اليوم، مشيرا إلى أن سان جوبان مصر فرنسا هي أحد القلاع الصناعية الفرنسية التي تعمل في مصر وبقوة حيث قال "افتتاح وحدة تصنيعية جديدة للمرايا بمصنع سان-جوبان مصر ، فرنسا تستثمر في مصر من خلال أحد أبطالها الصناعيين".



كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه سفير دولة فرنسا وقيادات شركة سان جوبان للزجاج المسطح قد افتتح خط مرايات "سان جوبان" الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.



قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس شكره لقيادات الشركة علي الجهد المبذول للارتقاء بالاستثمار، مطالبهم بزيادة الإنتاج ليغطي احتياجات مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، متمنيا بالتصدير لدول أوروبا في المراحل القادمة.



وتفقد المحافظ والسفير الأقسام المختلفة لمصنع الزجاج المسطح والمرايات لمتابعة سير العمل داخل المصنع.



مصنع الألواح الزجاجية بالعين السخنة مملوك لمجموعة "سان جوبان العالمية" التي تعد من أكبر 100 مجموعة صناعية حول العالم، لما لها من خبرة تمتد لنحو 354 سنة، ولها دور فعال في توفير الحلول المبتكرة لاحتياجات سوق مواد البناء، بما يوفر في استخدامات الطاقة، وبما يحافظ على موارد البيئة.