وثيقة.. نتنياهو يصر على نقل الجيش إلى الجنوب حتى لو أنشأ سكة حديد

كشفت وثيقة إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على نقل وحدات الجيش الإسرائيلي والمخابرات العسكرية إلى الجنوب.



وجاء في الخطاب الذي أرسله نتنياهو إلى رئيس بلدية ديمونة، بيني بيتون، أن :"الجيش سينتقل إلى الجنوب، والمخابرات العسكرية أيضا، وفي حالة إذا تطلب الأمر إنشاء خط سكة حديد، فسوف نفعل ذلك.



وكانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد أجرت نقاشات بشأن نقل وحدات الجيش والاستخبارات العسكرية من وسط إسرائيل إلى الجنوب، وهو الأمر الذي يتوافق ويتماشى مع رؤية بن جوريون الخاصة بضرورة تعمير الصحراء وتحويلها إلى مدن ومناطق سكنية.



وتتضمن عملية نقل الجيش والمخابرات العسكرية الإسرائيلية إقامة مجمع ينتقل يضم قواعد عسكرية و"مركز تنصت" و"مقر لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200" وبناء 8 قواعد تدريب عسكرية، ويمتد المجمع على مساحة أكثر من 600 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بأكثر من 5.5 مليارات شيكل.



ويعتبر عدم وجود وسيلة مواصلات سهلة ومريحة إلى الجنوب عقبة أمام نحو 15 ألف عسكري سيضطرون للذهاب يوميا إلى مقر أعمالهم في المقر الجديد بالجنوب، ولذلك قال نتنياهو أنه مستعد لإقامة خط سكة حديد إلى هناك.

