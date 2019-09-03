ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وثيقة.. نتنياهو يصر على نقل الجيش إلى الجنوب حتى لو أنشأ سكة حديد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:42 م
صدى البلد
كشفت وثيقة إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على نقل وحدات الجيش الإسرائيلي والمخابرات العسكرية إلى الجنوب.

وجاء في الخطاب الذي أرسله نتنياهو إلى رئيس بلدية ديمونة، بيني بيتون، أن :"الجيش سينتقل إلى الجنوب، والمخابرات العسكرية أيضا، وفي حالة إذا تطلب الأمر إنشاء خط سكة حديد، فسوف نفعل ذلك.

وكانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد أجرت نقاشات بشأن نقل وحدات الجيش والاستخبارات العسكرية من وسط إسرائيل إلى الجنوب، وهو الأمر الذي يتوافق ويتماشى مع رؤية بن جوريون الخاصة بضرورة تعمير الصحراء وتحويلها إلى مدن ومناطق سكنية.

وتتضمن عملية نقل الجيش والمخابرات العسكرية الإسرائيلية إقامة مجمع ينتقل يضم قواعد عسكرية و"مركز تنصت" و"مقر لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200" وبناء 8 قواعد تدريب عسكرية، ويمتد المجمع على مساحة أكثر من 600 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بأكثر من 5.5 مليارات شيكل.

ويعتبر عدم وجود وسيلة مواصلات سهلة ومريحة إلى الجنوب عقبة أمام نحو 15 ألف عسكري سيضطرون للذهاب يوميا إلى مقر أعمالهم في المقر الجديد بالجنوب، ولذلك قال نتنياهو أنه مستعد لإقامة خط سكة حديد إلى هناك.
وثيقة.. نتنياهو يصر على نقل الجيش إلى الجنوب حتى لو أنشأ سكة حديد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هجوم على إسرائيل.. روسيا تعطل أنظمة الطائرات فوق مطار بن جوريون

نتنياهو: سنذهب لعملية عسكرية في غزة

نتنياهو: الجيش ينتظر إشارتي لتدمير غزة

ترشيحاتنا

الأغلى بين 3 سيارات فى مصر .. تعرف على مواصفات وإمكانيات سيارة حادث عمرو زكي

اخبار الرياضة.. محمد صلاح للبيع.. رضا عبد العال مدرب الاهلى فرز تالت.. الدوري السعودي بدون لاعبين مصريين

أسما شريف منير تنشر صورة ابنتها بالزي المدرسي.. ومتابعون: نحترم علاقتك بطليقك

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

مفاجأة .. رضوى الشربيني تعمل دون تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين

حقيقة نسب ملكة إنجلترا إليزابيث للرسول عليه الصلاة والسلام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قرية محمد صلاح .. شاهد بدء تطوير مركز نجريج

مع بدء العرض.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل عروس بيروت .. صور

بدون مكياج وبنظارة شمس.. إيمان العاصى فى إطلالة كاجوال.. شاهد