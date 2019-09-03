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رياضة

تدريبات بدنية وفنية للاعبي الأهلي استعدادا لكانو سبورت

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:53 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني مع اللاعبين، ثم خاض بعدها الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية.

وركّز «فايلر» على تدريبات الكرة، خلال مران اليوم. وقام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، وحرص على إيقاف التقسيمة لتصويب بعض الأخطاء.

كما خاض حراس الفريق: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلى لطفي، وأحمد طارق، تدريبات منفردة، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، والذي قام بإشراك الحراس في المران، من خلال التصويب من زوايا مختلفة، وتبادل المراكز لتحقيق أقصى استفادة فنية.

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