ضياع للصحة وزيادة في الوزن.. اضرار الرجيم القاسي

تظن الكثير من الفتيات أن اتباع نظام غذائي قاسي والحرمان من الطعام لأطول فترة ممكنة وحرمان الجسم من بعض أنواع الطعام سينقص قدر كبير من وزنها وستصل إلى الهدف المنشود في الحصول على جسم مشدود وقوام متناسق والمهم أن تتم كل هذه المهمة في أقصر وقت ممكن، متجاهلة تمامًا حجم اضرار الرجيم القاسي على صحتها وما سيخلفه من عواقب وخيمة، وحتى لا تقع الفتيات في فخ هذه الأنظمة نستعرض في التقرير الآتي اضرار الرجيم القاسي.



اضرار الرجيم القاسي

تندرج تحت قائمة الرجيم القاسي العديد من الأنواع التي تؤول جميعها إلى نتيجة واحدة وهي إنقاص الوزن وإلحاق الضرر بالجسم وهما:



أضرار الرجيم القاسي قليل السعرات الحرارية

من أنواع الرجيم التي يتبعه عدد هائل من الفتيات لإنقاص الوزن وهو التقليل في عدد السعرات الحرارية بشكل كبير عن طريق الاستغناء عن كثير من الأطعمة التي يحتاجها، وبالتالي ينتج عن ذلك مشكلات عدة وهي:



- إنخفاض معدل عمليات البناء والعمليات الكيميائية في الجسم وهي ما تعرف بـ عملية الأيض، وتوضح الدراسات إن اتباع النظام الغذائي قليل السعرات تقلل من كمية السعرات التي يحرقها الجسم بنسبة 23% وكذلك تخفض من نسبة العضلات في الجسم، وهذا الأمر لا يتوقف عند التوقف عن اتباع النظام الغذائي يؤثر على الصحة لاحقًا وقد يكون سببًا رئيسيًا في زيادة الوزن أكثر من الأول.

- يتسبب الرجيم القاسي في زيادة الشعور بالإعياء، ونقص فيتامينات هامة في الجسم كالحديد وفيتامين ب 12، مما يؤدي ذلك لمرض فقر الدم "الانيميا".

- كما ينتج عن اتباع رجيم قاسي تكسير الأظافر وتساقط الشعر وتناقص حجم العضلات، وذلك بسبب نقص نسبة البروتين التي يحتاجها الجسم.

- عدم الحصول على النسبة التي يحتاجها الجسم من الماغنسيوم يؤدي إلى تشنجات بالجسد واضطراب بعمل القلب.

- يتسبب الرجيم القاسي في نقص فيتامين أ وهو يؤدي للإصابة بتلفٍ دائم في العين وضعف جهاز المناعة في الجسم.

- ينقص الرجيم من البيوتين والثيامين وهذا يؤثر بالسلب على العضلات، وتقشر الجلد، وتساقط الشعر.

- تقليل الخصوبة عند السيدات بشكل أكبر حيث يؤثر ذلك على مستوى الهرمونات فقد تتطلب تلك عملية إلى زيادة مستوى الإستروجين.

- يقلل الرجيم القاسي من نسبة هرمون الإستروجين وهذا يؤثّر على القلب والعظام، وكذلك عدم انتظام الحيض.

- يزيد من من فرص الإصابة بالمرض والعدوى، كالرشح.



اضرار الرجيم القاسي قليل الكربوهيدرات

يعتمد هذا النظام الغذائي عل تقليل كمية الطعام التي تحتوي على الكربوهيدرات وهي الموجودة في الفواكه، والخضراوات النشوية، والحبوب، وتناول لأطعمة الممتلىء بالبروتين والدهون، ومن أضرار الرجيم القاسي قليل الكربوهيدرات ما يلي:

- الصداع المستمر.

- الشعور بالوهن والإعياء.

- الإحساس الدائم بالحاجة إلى القئ والغثيان.

- زيادة رائحة الفم الكريهة.

- الإسهال أو الإمساك.

- الطفح الجلدي.

- اضطراب الجهاز الهضمي.

- فقدان العظام.

- الإصابة بالأمراض المزمنة.

- الإصابة بالأمراض المُزمنة.