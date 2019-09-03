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مؤلف أوراق قطر: الدوحة قدمت 170 مليون يورو مساعدات لـ جماعات إرهابية بأوروبا.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:13 م
تميم
تميم
محمد القاضي
قال جورج مالبرونو، أحد مؤلفي كتاب "أوراق قطر"، إن الوثائق تكشف شبكة قطرية تقدم مساعدات بنحو 170 مليون يورو لدعم جماعات إرهابية بأوروبا.

وأضاف " مالبرونو "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن السلطات الفرنسية تقف ضد هذه المنظمات الإرهابية التي تدعمها قطر.

وأوضح: «قطر تعطي الأموال للجماعات الإرهابية والجميع يسعى لوقف تدفق هذه الأموال من منبعها».

وتابع: «المنظمة القطرية ليست مستقلة لكنها تؤثر علي الإسلام في أوروبا، وقطر أرادت عام 2010 أن تكون عاملة في هذه البلدان».

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