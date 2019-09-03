مؤلف أوراق قطر: الدوحة قدمت 170 مليون يورو مساعدات لـ جماعات إرهابية بأوروبا.. فيديو

قال جورج مالبرونو، أحد مؤلفي كتاب "أوراق قطر"، إن الوثائق تكشف شبكة قطرية تقدم مساعدات بنحو 170 مليون يورو لدعم جماعات إرهابية بأوروبا.



وأضاف " مالبرونو "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن السلطات الفرنسية تقف ضد هذه المنظمات الإرهابية التي تدعمها قطر.



وأوضح: «قطر تعطي الأموال للجماعات الإرهابية والجميع يسعى لوقف تدفق هذه الأموال من منبعها».



وتابع: «المنظمة القطرية ليست مستقلة لكنها تؤثر علي الإسلام في أوروبا، وقطر أرادت عام 2010 أن تكون عاملة في هذه البلدان».

