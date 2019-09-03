قفز فى مقلاة الزيت المغلى.. أزمة داخل مطعم شهير بسبب فأر.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى الشهير فيسبوك مقطع فيديو صادما فى الساعات القليلة الماضية، يظهر حالة من الزعر تسبب بها فأر داخل أحد المطاعم الشهيرة بولاية تكساس الأمريكية.



تعود تفاصيل الواقعة عندما قفز الفأر داخل مقلاة المطعمٍ، حيث تمكن أحد زبائن المطعم من تصوير الواقعة، ومن ثم نشر الفيديو على فيسبوك.



ظهر الفأر وهو يتجول في أنحاء المطبخ الخارجي، وحاولت عاملة بالمطعم الإمساك بالفأر وإخراجه، إلا أن الفأر وقع داخل مقلاة الزيت الساخن.



يذكر أن الفيديو حصد ملايين المشاهدات فى وقت قصير، والذى بسببه أغلقت إدارة المطعم المكان لحين تطهيره بمعاونة شركة لمكافحة القوارض.



يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا

https://www.facebook.com/bigdaddyshawn87/videos/2376881522359167/