انقلاب ضد جونسون.. حفيد تشرشل يصوت ضد رئيس الوزراء البريطاني

قال نيكولاس سومز حفيد ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، إنه سيصوت ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قال مسؤولون إنها يمكن أن تؤدي إلى طرده من حزب المحافظين.



وقال سومز وفق ما نقلته رويترز: "سأصوت ضد الحكومة الليلة بقلب جسور جدا".



وحذر مسؤولون في حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه جونسون من أن المتمردين في الحزب سيفقدون الانتماء إليه في البرلمان إذا صوتوا ضد الحكومة.



ويمثل سومز، الذي منحته الملكة إليزابيث الثانية رتبة سير في عام 2014 دائرة ميد سوسكس جنوبي لندن منذ عام 1997 وكان في السابق عضوا في البرلمان عن كراولي المجاورة.