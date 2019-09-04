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حوادث

ضبط مجرم بالمطرية لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:49 ص
المتهم
المتهم
كتب محمد صبرى
ألقى رجال الأمن القبض على أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المطرية قيام (حداد، مقيم بدائرة القسم- سبق اتهامه فى 11 قضية آخرهم "تصنيع أسلحة محلية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة النارية ويتخذ من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بداخله على (فرد خرطوش عيار 12مم - مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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