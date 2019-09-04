بـ فستان اسود ولوك صيفي .. نوال الزغبي في إطلالة جديدة.. والجمهور: الصمت فى حرم الجمال جمال.. شاهد

شاركت الفنانة نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام جمهوروها صورة جديده لها من اجازتها الصيفية على احد الشواطئ.ظهرت نوال وهى ترتدى فستان اسود اللون بلوك صيفى مميز ابرز جمالها وهى جالسه و خلفها الشاطئ.نالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:الجمال لناسو والصمت فى حرم الجمال جمالكل ما تكبري تحلوي وتزدادي جمال وانوثة وجاذبيةالقمرشكلك اصغر بكتيرالجدير بالذكر ان الفنانة نوال الزغبى اعلنت عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن إحيائها حفلا غنائيا فى المكسيك يوم 31 يناير والأيام الثلاثة الأُوَل من شهر فبراير لعام 2020.