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بـ فستان اسود ولوك صيفي .. نوال الزغبي في إطلالة جديدة.. والجمهور: الصمت فى حرم الجمال جمال.. شاهد

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:03 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
رنا اشرف
شاركت الفنانة نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام جمهوروها صورة جديده لها من اجازتها الصيفية على احد الشواطئ.

ظهرت نوال وهى ترتدى فستان اسود اللون بلوك صيفى مميز ابرز جمالها وهى جالسه و خلفها الشاطئ.

نالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

الجمال لناسو والصمت فى حرم الجمال جمال

كل ما تكبري تحلوي وتزدادي جمال وانوثة وجاذبية

القمر

شكلك اصغر بكتير

الجدير بالذكر ان الفنانة نوال الزغبى اعلنت عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن إحيائها حفلا غنائيا فى المكسيك يوم 31 يناير والأيام الثلاثة الأُوَل من شهر فبراير لعام 2020.



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