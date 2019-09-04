موجز السوشيال ميديا..حامل ولا إيه.. إليسا برفقة أحد أصدقائها داخل طائرة.. وأمينة خليل تشعل إنستجرام

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
شيرين رضا تسخر من الانتظار في إشارات المرور.. ومتابعون: بلدنا حنعمل إيه.. شاهد
فى الجيم..أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوى
كل سنة وأنت طيبة يا أحلى منوش.. متابعون يهنئون منة فضالى بعيد ميلادها
إطلالة جذابة.. أمينة خليل تشعل إنستجرام
حامل ولا ايه.. اليسا برفقة أحد أصدقائها داخل طائرة.. شاهد
هذه أخلاق سعد الصغير في التعامل مع البسطاء.. شاهد
مايا دياب بإطلالة مثيرة عبر إنستجرام.. والجمهور: جميلة وأنيقة..شاهد
أحمد فلوكس عن بشرى: صديقة العمر والكفاح
شيرين رضا تسخر من الانتظار في إشارات المرور.. ومتابعون: بلدنا حنعمل إيه.. شاهد
فى الجيم..أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوى
كل سنة وأنت طيبة يا أحلى منوش.. متابعون يهنئون منة فضالى بعيد ميلادها
إطلالة جذابة.. أمينة خليل تشعل إنستجرام
حامل ولا ايه.. اليسا برفقة أحد أصدقائها داخل طائرة.. شاهد
هذه أخلاق سعد الصغير في التعامل مع البسطاء.. شاهد
مايا دياب بإطلالة مثيرة عبر إنستجرام.. والجمهور: جميلة وأنيقة..شاهد
أحمد فلوكس عن بشرى: صديقة العمر والكفاح