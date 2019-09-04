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فن

روتانا تطرح إعلانا تشويقيا لكليب نجوى كرم .. بعشق تفاصيلك

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:28 م
نجوى كرم
نجوى كرم
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، إعلانًا تشويقيًا لكليب "بعشق تفاصيلك" للفنانة اللبنانية نجوى كرم، المنتظر طرحه قريبًا بعدما تم تصويره قبل أيام في شوارع لبنان.

يأتي ذلك بعدما، نشرت روتانا، عبر حسابيها الرسميين على تويتر وانستجرام، صور من كواليس تصوير كليب أغنية "بعشق تفاصيلك" للفنانة اللبنانية نجوى كرم، المنتظر طرحه قريبًا، وذلك بعد طرح أغنية الكليب حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

وظهرت نجوى كرم في الكواليس، بشوارع بيروت وهي تتلاحم مع جمهورها حيث تغني الكليب مع المارة في الشارع، مثلما فعلت في كليبها الأخير "ملعون أبو العشق"، الذي طرحته قبل أشهر وحقق نجاحا كبيرا.

أغنية ""بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، من كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، وتوزيع: استوديو طوني سابا، وتم تصوير كليبها في مختلف المناق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاة من فكرة كليبها الأخير "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.

على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.

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