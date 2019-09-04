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فن

نبيلة عبيد: تكريمي من الإسكندرية السينمائي له مذاق خاص وذكرياتي معه لا تنسى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:50 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
أحمد إبراهيم
قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته المقبلة ال٣٥ و المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تقديرا لمشوارها الفني الثري.

قالت الفنانة نبيلة عبيد إن التكريم من مهرجان بحجم ومكانة "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص لما يتمتع به من مكانة كبيرة في قلبها، وذكريات لا تنسى، حيث حصلت منه على أول جائزة في حياتى كأفضل ممثلة عن دورى في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" قصة إحسان عبد القدوس وإخراج أشرف فهمي.

وأشارت إلى أن هذه الجائزة منحهتا ثقة بالنفس وساعدتها فيما بعد على رسم ملامح مشوارها الفني وما قدمته خلال السنوات الماضية للسينما من أعمال شكّلت وجدان الجمهور.

وأضافت أن إطلاق اسمها على الدورة 35 يعد تكريما كبيرا يضاف إلى إنجازات مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها منذ إبلاغها بالخبر وهي تحلم باللحظة التي تقف فيها على المسرح لتحتفل مع أبناء الإسكندرية جمهور عروس البحر الأبيض المتوسط، الذواق للفن، بحصاد رحلة من العطاء تتذكر جميع تفاصيلها كأنها تمر الآن مثل شريط السينما أمام عينها وفي وجدانها.

ولفتت إلى أنها كانت رحلة تحمل قدرا كبيرا من السعادة والنجاح، والمعاناة أيضا، قدمت خلالها العديد من التضحيات من أجل الفن والجمهور، وقبلهما مصر التي قدمت لها الكثير، متمنية أن يكون هذا التكريم بداية مرحلة كبيرة في مسيرتها الفنية.

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