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تويتر ينشأ حسابا رسميا على إنستجرام لهذا السبب

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
حساب تويتر على إنستجرام
حساب تويتر على إنستجرام
شيماء عبد المنعم
إنشاء موقع التغريدات القصيرة تويتر "Twitter"، حسابًا رسميًا له على موقع إنستجرام "Instagram"، في حين أن تطبيق الصور المملوك لشركة "فيسبوك" يمتلك حسابًا على تويتر منذ عام 2010، ولم يقم موقع التغريدات بنفس الخطوة سابقًا.

ومنذ انضمامه لمنصة الصور "إنستجرام"، نشر تويتر 9 صور تعرض لقطات من التغريدات الخاصة بمنصته، كما وصل عدد متابعيه خلال ساعة واحدة نحو 608 ألف متابع، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

واستخدم "تويتر" حسابه الرسمي الخاص به على "إنستجرام" هذا الصباح، لنشر رسالة تافهة حول كيفية استخدام مستخدمي إنستجرام "Instagram" للتغريدات، لزيادة عدد الإعجابات على حساباتهم.

وهذه ليست ظاهرة جديدة حيث اكتشف الباحثون أن بعض الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، استخدموا حساباتهم في موقع تويتر "Twitter" كوسيلة لتعزيز الإعجابات حسابات "Instagram"، بحيث سيستخدم موقع التغريدات القصيرة حسابه الجديد كوسيلة للحصول على المزيد من الإعجابات.

ويقوم موقع "تويتر" بتنسيق تغذيته الخاصة من التغريدات الجيدة التي يجب على المستخدمين متابعتها، حتى لو كان على "Instagram"، وتعتبر خدمة جديدة تتيح للشركة أن تبدو أكثر تقدمًا دون الاضطرار إلى بذل الكثير من الجهد، مجرد لقطة للشاشة، تنشر للمتابعين على موقع إنستجرام.

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